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Giriş Tarihi: 31.08.2026 14:23

1. Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Yarın saat 16.00'da Bandırmaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak haftanın açılış mücadelesinde hakem Burak Olcar düdük çalacak.

AA
1. Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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1. Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!
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