Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!
Giriş Tarihi: 6.09.2026 21:57

Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazandı.

Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!
  • ABONE OL

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ADO Antalya Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmada Kaan Kara düdük çaldı. VAR'da Sinan Dereci görev aldı.

Sivasspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor'un gollerini 20. dakikada Kamil Fidan ile 61. dakikada Manaj kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 38. dakikada Pedrinho havalandırdı.

Antalyaspor'da Nuno Da Costa, 82. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANTALYASPOR #SİVASSPOR #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA