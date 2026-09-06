Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ADO Antalya Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmada Kaan Kara düdük çaldı. VAR'da Sinan Dereci görev aldı.
Sivasspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sivasspor'un gollerini 20. dakikada Kamil Fidan ile 61. dakikada Manaj kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 38. dakikada Pedrinho havalandırdı.
Antalyaspor'da Nuno Da Costa, 82. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.