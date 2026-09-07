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Giriş Tarihi: 7.09.2026 22:37

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

AA
Antalyaspor’da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BÜLENT KORKMAZ #ANTALYASPOR #1. LİG

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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı!
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