Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz öne çıktı!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz, etkili bir performans gösteriyor. 2 gol pasıyla skor katkısı yapan Rıdvan, Fenerbahçe derbisinde ise fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle 45 dakika sahada kalan oyuncu, kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Hücum performansıyla dikkat çeken Rıdvan, Beşiktaş'ın rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu oldu.

ZALGIRIS MAÇINDA 2 ASİST

Sezon başından bu yana hücuma verdiği katkıyla öne çıkan sol bek oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Kauno Zalgiris karşılaşmasında da 2 gol pası verdi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın bu performansından memnun olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun sol kanatta Leandro Trossard ile yakaladığı uyum da teknik heyeti sevindirdi.

Geçen sezon fileleri sarsamayan Rıdvan Yılmaz, 1 gol pası vermişti. (TRT Spor)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör