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Giriş Tarihi: 7.09.2026 09:45

Sivasspor, ligde 6 maçlık hasreti sonlandırdı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenen Ekenler Beton Sivasspor, ligde 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

AA
Sivasspor, ligde 6 maçlık hasreti sonlandırdı!
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Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 6 lig maçında galip gelemedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti. Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, 2. haftada ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

ANTALYASPOR'U DEVİRDİ

Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu, 5. hafta ise iç sahada Mardin 1969 ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin 6. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hem bu sezonun ilk galibiyetini aldı hem de 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

RAKİP MUĞLASPOR

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayabildi. Sivasspor, ligin 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANTALYASPOR #SİVASSPOR #ESENLER EROKSPOR #BANDIRMASPOR

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Sivasspor, ligde 6 maçlık hasreti sonlandırdı!
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