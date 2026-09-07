Vlahovic Avrupa’da manşetleri süsledi

Beşiktaş
'ın F.Bahçe galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. İşte Avrupa'dan manşetler;
CORRIERE DELLO SPORT:
F.Bahçe-Beşiktaş maçında Vlahovic belirleyici oldu, Italiano kazandı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: İstanbul
derbisi, İtalya derbisi gibiydi. Eski Interli Skriniar ile eski Juventuslu Vlahovic, hem iyi hem de kötü anlamda maçın öne çıkan isimleri oldu.
TUTTOMERCATOWEB:
Vlahovic, Lukaku'yu geçti! Beşiktaş, Fenerbahçe
'yi 2-1 mağlup etti.
SPORTAL:
Vlahovic, İstanbul'da işin başında! Durdurulamıyor. Sırp futbolcu büyük derbiye imza attı. 3 maçta 4. gol.
DANAS:
Yeni kulübünde gol atma serisi devam etti: Vlahovic, Fenerbahçe'yi darmadağın etti.
RTS:
Vlahovic, İstanbul'un büyük derbisini belirledi! Beşiktaş, Sırp forvetin golüyle F.Bahçe'yi ezdi.
CALCIOMERCATO:
Vlahovic'i gördünüz mü? Sırp forvet, Türkiye'de bir kez daha belirleyici performans sergiledi ve galibiyeti getirdi.
STARSPORTTV: Leandro Trossard
'ın Beşiktaş'ı, Romelu Lukaku
'nun Fenerbahçe'sini geriden gelerek devirdi.