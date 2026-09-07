Zaferi doyasıya kutladılar

Derbi dönüşü taraftarların tesislerdeki karşılaması Beşiktaşlı oyuncuları sevindirdi. İçeride de önce yemek, sonra eğlence vardı. İtaliano, teknik ekibiyle Kartal heykelinin önünde zafer pozu verdi. Başkan Serdal Adalı ise yöneticilerle birlikte tekneyle asbaşkan Murat Kılıç'ın oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki nikah törenine gitti. Törende tezahüratlar yapılırken Murat Kılıç davetlilere üçlü çektirdi. Başkan Adalı da şarkılara ve tezahüratlara eşlik etti.

EKSTRA PRİM İSTEMEDİLER

Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına indi ve futbolcuları tebrik etti. Prim için de takımdan gelecek isteği bekleyen Başkan Adalı, ekstra bir taleple karşılaşmadı. Oyuncular yeni sezon için belirlenen prim sisteminin uygulanmasını istedi. Bu nedenle derbi galibiyeti için siyah-beyazlı takıma 1 milyon Euro ödeme yapılacak.