Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’a zaferi Ermedin Demirovic getirdi!

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Viking ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Stuttgart Arena'da oynandı.
Karşılaşmada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çaldı.
Stuttgart, Viking karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Stuttgart'ın gollerini 20, 26 ve 32. dakikalarda Ermedin Demirovic kaydetti. Viking'de fileleri 22. dakikada Zlatko Tripic havalandırdı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına 3 puanla başladı.
Viking ise ilk hafta sonunda puanla tanışamadı.
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Slovan Bratislava deplasmanına konuk olacak. Viking ise Bayern Münih'i ağırlayacak.
Öte yandan Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak.