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Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:36

1. Lig'de 7. hafta yarın başlayacak!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasının açılış maçında SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.

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AA
1. Lig’de 7. hafta yarın başlayacak!
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de Bandırmaspor'u ağırlayacak.

1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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1. Lig'de 7. hafta yarın başlayacak!
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