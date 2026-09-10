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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Adalı kadrosunu değiştiriyor

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Adalı kadrosunu değiştiriyor
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Beşiktaş, 4 Ekim Pazar günü sandığa gidecek ve olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirecek. Başkan Serdal Adalı, aldığı kararla birlikte mevcut yönetiminde ciddi bir revizyon yapacak. Siyah-beyazlılarda Adalı'nın, mevcut yönetimi içerisinden en az 5-6 isimle devam etmeyi düşünmediği ve yeni bir liste oluşturup seçime gireceği aktarıldı. Beşiktaş Başkanı'nın, temsil olarak güçlü ve mali anlamda da etkili isimleri yönetim kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Seçimin açıklanmasının ardından henüz Serdal Adalı'ya bir rakip ortaya çıkmadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ

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Adalı kadrosunu değiştiriyor
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