Alanyaspor - Göztepe maçında gol çok, kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maç, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

Akdeniz ekibinin gollerini; 63. dakikada Paulo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta kaydetti. İzmir temsilcisinin golleri ise 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada penaltıdan Juan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 8 yaparken, Göztepe 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 6.haftasında Alanyaspor, Arca Çorum FK'ye konuk olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör