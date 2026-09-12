Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum’

Süper Lig'in 5'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu dile getiren Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Beşinci maçımız. Buraya geliyorum, yine aynı şeyi söylemek zorundayım ama gerçek bu. Yine maça iyi başladık. Fatih'le bir pozisyonumuz var direkten dönen ve orta pozisyonda Omar'ın kafa vuruşu var. Bazı şanslar yakaladık. Göztepe'nin kaleye ilk gelişi bir korner pozisyonuydu. Duran toplarda iyi oldukları konusunda oyuncularımı uyarmıştım ama bazen bilsek de kontrol etmesi zor olabiliyor ve bu şekilde duran toptan gol yedik. Golden sonra iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla pozisyona girdik ve golü de bulduk. İkinci yarıda da hep şunu hissettim.

"GOLE YAKIN TARAF BİZDİK"

Gole daha yakın olan taraf bizdik ama sonrasında bir penaltı pozisyonu var. O şekilde gol yedik. Ondan biraz sonra bana göre daha net bir penaltı pozisyonu vardı ve bize bu penaltı verilmedi. Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz ve bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok ama yine de sonrasında iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir oyun ortaya koyduk ve 2-2'yi bulduk. Bugün galibiyete beraberlikten daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki burada önemli bir durum var benim takımla ilgili hissettiğim bir şey.

"AMACIMIZ İYİ FUTBOL"

Giren oyuncular sürekli daha ileriye daha iyiye götürüyor. Bu bir takım anlamında takım olma anlamında çok önemli bir durum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Büyük bir takım değiliz. Alanya'ya karşı bazı şeyler daha kolay yapılabiliyor ama bizim amacımız iyi futbol oynamak, seyircilere iyi futbol izletmek ve buradan da bir isteğim var. Herkesin saygıyla işini iyi yapması" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör