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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:07

Antalyaspor, İstanbul'da son nefeste kazandı!

1’inci Lig’in 7’nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 90+3'te Güray Vural'ın attığı golle 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi bu sonuçla puanını 9’a yükseltti.

DHA
Antalyaspor, İstanbul’da son nefeste kazandı!
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1'inci Lig'in 7'nci haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yusuf Ziya Gündüz düdük çaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14'üncü dakikada Melih Bostan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Antalyaspor, 73'üncü dakikada Güray'ın golüyle skora denge getirdi.

90+3'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Güray, takımının galibiyet golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Akdeniz ekibi puanını 9'a yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÜMRANİYESPOR #ANTALYASPOR #1 İNCİ LİG

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Antalyaspor, İstanbul'da son nefeste kazandı!
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