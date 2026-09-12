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Giriş Tarihi: 12.09.2026 19:02 Son Güncelleme: 12.09.2026 19:05

TÜMOSAN KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Konyaspor deplasmanında! İşte Hüseyin Çimşir'in 11'i...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele öncesinde Hüseyin Çimşir'in 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TÜMOSAN KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Konyaspor deplasmanında! İşte Hüseyin Çimşir’in 11’i...
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Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İŞTE 11'LER

KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.

TRABZONSPOR: Onana, Savic, Nwaivu, Pina, Mustafa, Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu.

NOTLAR

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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TÜMOSAN KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, Konyaspor deplasmanında! İşte Hüseyin Çimşir'in 11'i...
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