Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ardahan’da Kartal şenliği
Giriş Tarihi: 13.09.2026

Ardahan’da Kartal şenliği

Ardahan’da Kartal şenliği
  • ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaptırılan kartal heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Mutluluğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini söyleyen Adalı, "Burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam eder. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

100 BİN BANDINI GEÇTİ
Siyah-beyazlıların yeni sezon forma satışları, alınan iyi sonuçların da etkisiyle ivme kazandı. Beşiktaş'ın resmi mağazaları Kartal Yuvası'ndan satılan forma adedi 100 bin bandını geçti. Özellikle derbiden sonra Dusan Vlahovic formalarına yoğun ilginin olduğu, Trossard ile Orkun formalarının da satışlarında dikkat çekici yükseliş bulunduğu kaydedildi.

#DUSAN VLAHOVİC #SERDAL ADALI #ARDAHAN #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan’da Kartal şenliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA