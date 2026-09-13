Ardahan’da Kartal şenliği

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaptırılan kartal heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Mutluluğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini söyleyen Adalı, "Burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam eder. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

100 BİN BANDINI GEÇTİ

Siyah-beyazlıların yeni sezon forma satışları, alınan iyi sonuçların da etkisiyle ivme kazandı. Beşiktaş'ın resmi mağazaları Kartal Yuvası'ndan satılan forma adedi 100 bin bandını geçti. Özellikle derbiden sonra Dusan Vlahovic formalarına yoğun ilginin olduğu, Trossard ile Orkun formalarının da satışlarında dikkat çekici yükseliş bulunduğu kaydedildi.