Söke 1970 Spor, kupada turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Altay ile Söke 1970 Spor karşılaştı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Samet Yağcı yönetti.

Saat 20.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı Söke 1970 Spor 4-2 kazandı ve kupada 2. tura yükseldi.

Söke 1970 Spor'un gollerini; 44. ve 56. dakikalarda Kağan Miray Barış, 45. dakikada Eren Çakır ve 68. dakikada Cemil Devrim attı. Ev sahibinin golleri ise 72. dakikada Yunus Sarıkaya ve 90+3. dakikada Efe Pehlivan'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor

GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor

GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor

GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor

GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor

GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor

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