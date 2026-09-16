Gaziemir G.O.G. Spor, Bucaspor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bucaspor 1928 ile Gaziemir G.O.G karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan maçı hakem Yalçın Taşkınfurat yönetti.
Mücadeleyi konuk ekip, 4-0'lık skorla kazandı ve kupada turu geçen taraf oldu.
Gaziemir G.O.G Spor'a turu getiren golleri; 14 ve 63. dakikalarda Mustafa Çalışkan, 55. dakikada Miraç Furkan Gaziemir ve 88. dakikada Gökhan Bozca kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor