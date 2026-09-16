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Giriş Tarihi: 16.09.2026 19:04

Gaziemir G.O.G. Spor, Bucaspor'u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde Gaziemir G.O.G, Bucaspor 1928'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Gaziemir G.O.G. Spor, Bucaspor’u eledi!
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bucaspor 1928 ile Gaziemir G.O.G karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan maçı hakem Yalçın Taşkınfurat yönetti.

Mücadeleyi konuk ekip, 4-0'lık skorla kazandı ve kupada turu geçen taraf oldu.

Gaziemir G.O.G Spor'a turu getiren golleri; 14 ve 63. dakikalarda Mustafa Çalışkan, 55. dakikada Miraç Furkan Gaziemir ve 88. dakikada Gökhan Bozca kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor

GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor

GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor

GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BUCASPOR 1928 #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

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Gaziemir G.O.G. Spor, Bucaspor'u eledi!
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