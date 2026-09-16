Yeni Mersin İY, Ziraat Türkiye Kupası’nda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur mücadelesinde Yeni Mersin İY ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Yeni Mersin'e turu getiren golleri; 5. dakikada Ali Yahya Bilgin, 37.dakikada Rohat Ağca, 71.dakikada Arda Işık, 75..dakikada Kerem Yaşa ve 82.dakikada Abdul Samet Kılıç (KK) kaydetti.
Bucak Oğuzhanspor'un tek sayısını ise 21. dakikada Alp Bostancı attı.
Bu sonucun ardından Yeni Mersin İY, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçen taraf olmayı başardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 3-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 4-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor