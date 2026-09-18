Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi devam eden Leandro Trossard'ın salonda çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanacak maç için yarın saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör