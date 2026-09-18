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Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:56

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA
Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi devam eden Leandro Trossard'ın salonda çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanacak maç için yarın saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #VİNCENZO ITALİANO #LEANDRO TROSSARD

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Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
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