Çorum FK Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya: İstediğimiz sonucu elde edemedik

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya, Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sivrikaya, yaptığı açıklamada, milli maç nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istediklerini ancak maçı kazanamadıklarını söyledi.

İyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Sivrikaya, "1,5 yıldır birlikte çalışan, bir oyun kimliği olan, oyun içerisinde farklı formasyonları deneyen bir takıma karşı oynadık ve tabii bunun için de hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. Oyunun bu şekilde özellikle savunma ve hücum geçişlerinde bu anlarını da düşünerek bir planlama yapmıştık.

Oyun içerisinde de baktığımız zaman topa sahip olarak oyunu yönlendirme ve oyunun momentumunu tamamen elimizde tutmaya çalıştık. Tabii rakibin bu konularda yapabileceği en iyi şey, iyi kapanıp hızlı hücum geçişleri denemekti. Maalesef istediğimiz sonucu maçın sonunda elde edemedik. Milli takım arasına daha moralli girmeyi çok isterdik." diye konuştu.

"DAHA CİDDİ OLMALARI GEREKİYOR"

Sivrikaya, normalde hakemlerle ilgili konuşmadıklarını belirterek şunları kaydetti.

"Sadece şu açıdan bir eleştiri yapmak istiyorum. Biz nasıl kendi işimize konsantre oluyorsak, bu işe nasıl dikkat ederek hazırlanıyorsak, hakem arkadaşlarımızın da bence işine daha iyi konsantre olmaları gerekiyor. İşini daha iyi, daha dikkatli yapmaları gerekiyor. Takdir edersiniz ki oyunun belli dönemlerinde, belli anlarında bu bize de olabilir, rakibe de olabilir, kartlar olabilir ama burada oyunun dengesini bozmadan hakkaniyet ne ise o şekilde yönetmek her takım için bence olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla biz nasıl işimizi iyi yapmaya çalışıyorsak evet bugün kaybettik. Bu asla ve asla mazeret değil. Bunu sakın yanlış anlamayın ama herkes bu işi yaparken oyunun paydaşları olarak hakem arkadaşlarımızın da bence bu işe çok daha farklı konsantre olmaları gerekiyor. Daha ciddi olmaları gerekiyor. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oyunu yönetirken oyunun gidişatını belirlememeleri gerekiyor."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör