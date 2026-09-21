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Giriş Tarihi: 21.09.2026

Serdal Adalı isyan etti

Serdal Adalı isyan etti
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. "Bu MHK ile ileriye gidemeyiz, her takım için konuşuyorum" diyen Adalı, şöyle devam etti: "Dönüp dolaşıyoruz maçtan sonra hakem konularını konuşmak zorunda kalıyoruz. Vlahovic'in pozisyonuna anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de anlam veremiyoruz. Uyduruk bir penaltı ile dengeyi sağlama durumu güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başını getirdi sonunu getiremedi. Ben getireyim. MHK başkanı orda oturduğu müddetçe biz her maçtan sonra bu konuşmaları yaparız. İnşallah TFF Başkanı bir çare bulur yoksa lig bitmez. Hiç istemediğimiz olaylar olur. Her gittiğimde haklısınız diyorlar. Daha ne görüşeyim."

#SERDAL ADALI #BEŞİKTAŞ #MHK

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Serdal Adalı isyan etti
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