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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:14 Son Güncelleme: 23.09.2026 09:15

Beşiktaş'ta Trossard ve Orkun Kökçü'ye yakın takip!

Beşiktaş'ta teknik ve sağlık heyeti, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın durumlarını yakından takip ediyor.

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Beşiktaş’ta Trossard ve Orkun Kökçü’ye yakın takip!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve diğer yetkililer yoğun lig ve Avrupa temposunun ardından girilen milli arada davet alan isimlerin durumunu yakından takip ediyor.

ORKUN VE TROSSARD'A YAKIN TAKİP

Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılar çekerken milli takımın ilk iki idmanına çıkmadı. Orkun'un Fransa ile oynanacak maçta forma giymesi zor gözükürken sonraki maçlar için durumu netlik kazanmadı.

MİLLİ MAÇA ÇIKMAYABİLİR

Yine topuğundaki ödem nedeniyle ağrılarla boğuşan Leandro Trossard da Belçika'nın ilk iki idmanına çıkamadı. Durumu milli takım sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Trossard'ın da Uluslar Ligi maçlarını pas geçme ihtimali doğabilir.

Beşiktaş'ın Belçika Milli Takımı sağlık ekibiyle temasta olduğu ve oyuncu hakkında günlük bilgi alışverişi yapıldığı aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#LEANDRO TROSSARD #VİNCENZO ITALİANO #ORKUN KÖKÇÜ

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Beşiktaş'ta Trossard ve Orkun Kökçü'ye yakın takip!
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