Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor’da! İşte açıklamaları...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da soruları yanıtlıyor.

Başkan Adalı, Süper Lig'de ilk 6 haftayı, sezon başında gelen transferleri, devre arası için planlarını, Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini ve ligdeki hakem kararlarına kadar birçok konu hakkında görüşlerini paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Serdal Adalı'nın açıklamalar şu şekilde:

Önder Özen ve bizimkilerin yaptığı teknik direktör listesinde üç isim ortaktı. Vincenzo Italiano da bu isimlerden biriydi. Hocanın avukatları da Napoli'yle anlaşacaklarını söyleyince başka isimlere yöneldik. Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberini alınca Önder Özen, İtalya'ya gitti. Allah da işimizi rast getirdi, yüzümüze baktı. İki gün içinde anlaştık, aldık ve geldik.

Önder Özen, Italiano konusunda çok ısrarcı oldu.Tüm planlamayı, kadro yapılanmasını Önder Özen'le yaptık. Anlaşmadan önce de Önder Hoca zaten Allah var, hazırlığını yapmıştı.

"GRAF VE ÖNDER ÖZEN ÇOK ÇALIŞTI"

Sergen Yalçın döneminde Eduard Graf çalışmaya devam etti, raporlarını, izleme sonuçlarını düzenli olarak yollamaya devam etti. Önder Özen göreve başladığında bana Graf'ın durumunu sordu. Çağır, görüşün dedim. O da bu sene çoğu transferde etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında gündemimize gelebilecek oyuncularla ilgili bir toplantı yaptık. Eksikliklerimiz var. Listeler var. Italiano da bir çalışma yaptı.

"MAAŞINI ÖDEMEDİĞİMİZ BİR OYUNCU YOK"

Otuz dört oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Normalde kulüplerde, menajer gidip oyuncuyla görüşür ama bizde ben konuştum, yapmak istediklerimizi anlattık, onlara da mantıklı geldi. Bazılarına maaşının yarısını verip yolladık, bazılarına para vermedik. Bu sezon artık bizde oynamayan ve hala maaşını ödemediğimiz bir oyuncu kalmadı.

VLAHOVIC SÖZLERİ

Dusan Vlahovic'in bize gelmesinde hocamızın da Vincenzo Italiano olması avantaj oldu. Hocamıza "Sen oyuncuyu ikna et, ne istiyorsa vereceğim" dedim. İşin aslına bakacak olursak Vlahovic'in transferinde listeyi Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic'in ismini görünce zaman alacağını düşündü. Tabii Italiano hocanın bizde olması muazzam bir avantaj oldu. Teklif vermeyen kulüp kalmadı Dusan'a. Juventus son haftaya kadar masadan kalkmadı. Zaman aldı ama ben çok umutluydum geleceğinden.

NICOLAS RASKIN AÇIKLAMASI

Nicolas Raskin'i üç transfer dönemidir kadromuza katmak istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son görüşmelerin olduğu gün de maçı vardı ve oynatıldı. Transferin yetişip yetişmeyeceğini düşündük ama olmadı.

"BÜTÜN OYUNCULARA KEFİLİM"

Trossard için geçen sene de son dakikaya kadar uğraşmıştık. Arsenal artık bu sene bu işin peşini bırakmayacağımı anladı. Gördüğünüz oyuncular normal bir sezonda transfer edilmedi; Dünya Kupası'nda olmaları işimizi çok zorlaştırdı. Beşiktaş'taki bütün oyuncuların adamlıklarına %100 kefilim.

"EN ZORLU FİKSTÜR BİZDE"

Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik. Lig fikstürü torbadan çekiliyor, bizim kısmetsizliğimiz.

"MİLLİ ARA SONRASI DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sahadaki kadronun dokuz oyuncusu yeni, zaman zaman bu sayı on oluyor; hoca da yeni. Sıkıntılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyordum. 'Milli maç arasına kadar fazla yara almadan gelebilirsek işimiz çok daha kolaylaşır.' diyorduk. Geçirdiğimiz altı hafta, hem oyun hem de uyum açısından beklediğimin üstünde oldu. Beşiktaş, bu milli aradan sonra çok daha iyi olacak.

DİKİLİTAŞ AÇIKLAMASI

İki yılda bir seçim yapılması bana çok mantıklı geldi. Divanla oturduğumuzda da 'Bunu iki yıla indirelim; bir başkan iki yılın sonunda bir şeyler yapıp başarılı olursa devam eder.' dedim. Tüzük değişikliği yaparak başkanlık süresini 2 yıla indirmek ve yönetim kurulu listesini artırmak istiyorduk, olmadı. Dikilitaş'ın da temel atma törenini seçimden sonraya bıraktık.

"BİZİM 6 GOLÜMÜZ İPTAL EDİLDİ"

Bu sezon 6 golümüz iptal edildi. Kimsenin itiraz edemeyeceği goller iptal edildi. 8 gol atan takım var, bizim 6 golümüz iptal edildi. O maçlardan birini alsak zaten lider olacaktık. 30. dakikadaki penaltıyı ver, ondan sonra denge sağlamak için uğraşma. Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz.

MHK SÖZLERİ

Mevcut MHK ile niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Federasyon yurt dışından hakem hocası getirdi. Federasyonun yaptığı iyi işleri söylemekten vakit kalmıyor. Her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun değiliz.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

VAR bize maalesef yok. Yayıncı kuruluştaki pozisyonları VAR'a gönderen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar var. Derbide Vlahovic'i gösterdikleri pozisyonda 'Rakip oyuncunun görüntüleri yok mu?' diye sordum. 'O sırada yönetmen başka bir şey çekiyormuş' dediler.

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Başkan olduğumda Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde. 2025'te ödediğimiz faiz 50 milyon euroydu. Şu an istersek Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz.

SPONSORLUK SÖZLERİ

Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Basketbol için gitmediğimiz yer kalmadı. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör