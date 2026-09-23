Yıldızlara yakın takip

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano ve diğer yetkililer yoğun lig ve Avrupa temposunun ardından girilen milli arada davet alan isimlerin durumunu yakından takip ediyor. Kaptan Orkun Kökçü ayak parmağındaki çatlak nedeniyle şiddetli ağrılar çekerken milli takımın ilk iki idmanına çıkmadı. Orkun'un Fransa ile oynanacak maçta forma giymesi zor gözükürken sonraki maçlar için durumu netlik kazanmadı. Yine topuğundaki ödem nedeniyle ağrılarla boğuşan Leandro Trossard da Belçika'nın ilk iki idmanına çıkamadı. Durumu milli takım sağlık heyeti tarafından yakından takip edilen Trossard'ın da Uluslar Ligi maçlarını pas geçme ihtimali doğabilir. Beşiktaş'ın Belçika Milli Takımı sağlık ekibiyle temasta olduğu ve oyuncu hakkında günlük bilgi alışverişi yapıldığı aktarıldı.

ULUSLARARASI KARTAL!

4 büyük kulüp arasında milli takımlara en çok futbolcu gönderen takım 17 isimle Beşiktaş oldu. 4 oyuncusu Türkiye A Milli Takımı'na davet edilen siyah-beyazlılar; Almanya, Panama, Güney Kore, Benin, Belçika, Kosova ve Nijerya'ya 1'er, Fildişi Sahili'ne ise 2 futbolcu gönderdi. Siyah-beyazlılarda ayrıca Türkiye ve Hollanda Ümit Milli Takımları ile Almanya U20 Milli Takımı'na da toplamda 3 oyuncu davet aldı.