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Giriş Tarihi: 24.09.2026 19:39 Son Güncelleme: 24.09.2026 19:40

Fransa Milli Takımı, Türkiye maçına hazır!

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

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AA Futbol
Fransa Milli Takımı, Türkiye maçına hazır!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Zidane'ın oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-Fransa karşılaşması, Kocaeli Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FRANSA MİLLİ TAKIMI #ZİNEDİNE ZİDANE #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Fransa Milli Takımı, Türkiye maçına hazır!
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