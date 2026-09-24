Uluslar Ligi’nde Hollanda ile Almanya puanları paylaştı! (Maç özeti)

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin 1. haftasında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka Johan Cruijff Arena'da oynandı. Karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.
Hollanda ile Almanya arasındaki dev maç 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Hollanda'nın golünü 90+2. dakikada Cody Gakpo kaydetti. Almanya'da fileleri 32. dakikada Felix Nmecha havalandırdı.
Bu sonucun ardından her iki takım grup aşamasına birer puanla başladı.
Hollanda ile Almanya arasındaki dev müsabaka A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya (Felix Nmecha)
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo)