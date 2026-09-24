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Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:51 Son Güncelleme: 24.09.2026 23:52

Uluslar Ligi’nde Hollanda ile Almanya puanları paylaştı! (Maç özeti)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2’nin 1. haftasında Hollanda ile Almanya arasındaki maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Uluslar Ligi’nde Hollanda ile Almanya puanları paylaştı! Maç özeti
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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin 1. haftasında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka Johan Cruijff Arena'da oynandı. Karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.

Hollanda ile Almanya arasındaki dev maç 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Hollanda'nın golünü 90+2. dakikada Cody Gakpo kaydetti. Almanya'da fileleri 32. dakikada Felix Nmecha havalandırdı.

Bu sonucun ardından her iki takım grup aşamasına birer puanla başladı.

Hollanda ile Almanya arasındaki dev müsabaka A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya (Felix Nmecha)

GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HOLLANDA #ALMANYA #A SPOR #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Uluslar Ligi’nde Hollanda ile Almanya puanları paylaştı! (Maç özeti)
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