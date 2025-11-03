35 milyon euro’ya bay bay!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom'dan Barış Alper için gelen 35 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve 50 milyon Euro isteyen G.Saray, pazarlık masasına bile oturmamıştı.Barış Alper Yılmaz, kötü oynadığı maçlarda artık tribün protestosuyla karşılaşıyor. Üst üste 10 maçtır gol atamayan Barış Alper, transfer sürecinden olumsuz etkilendi.25 yaşındaki yıldız futbolcuya bir süre önce zam yapıldı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'in sözleşmesine 100 milyon TL'nin üstünde bonus koyuldu.