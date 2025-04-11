4x4 ile devam

Süper Lig'de sırasıyla Samsunspor, Bodrumspor, Eyüpspor ve Sivasspor ile karşılaşacak sarıkırmızılı takım, 4'te 4 yapmaya konsantre oldu. Puan kaybetme kredisini ligin son haftalarına bırakmak isteyen Galatasaray cephesi, bir ay sonra oynanacak Trabzon deplasmanına firesiz gitmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk, kupada Fenerbahçe'yi 2-1 yenen takımdan memnun kaldı ve tek forvetli sistemi Samsun'da değiştirmeyecek. Türkiye Kupası'nda kalede Günay Güvenç'e görev veren Okan Buruk, Süper Lig'de yeniden rotasını kaptan Fernando Muslera'ya çevirip formasını iade edecek.





JOSE MOURİNHO'YA GÖNDERME!

G.Saray, Samsun'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Okan Buruk, kendisi için hazırlanan ve üzerinde "Don't touch, only watch" (Dokunma, sadece izle) yazan pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Bu poz, Mourinho'ya gönderme olarak yorumlandı.



SALLAİ SAĞ BEKTEBEKTE

Samsunspor maçı öncesinde son antrenmanda sakatlanan Kaan Ayhan, kafileye dahil edilmedi. Sakatlığı bulunan Kerem Demirbay ve Jelert de kadroya alınmayan isimler oldu. Okan Buruk'un sağ bekte Sallai'ye şans vermesi bekleniyor. bu arada G.Saray'da Osimhen, Barış Alper, Sanchez ve Sallai sarı kart sınırında bulunuyor.





OKAN BURUK'U YEDİRMEYİZ!

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsun yolculuğu öncesinde F.Bahçe ve Jose Mourinho'ya yönelik ağır ifadeler kullandı. "Ortamı germemek için çok agresif olmuyoruz. Kimse G.Saray'ın haklarını savunmadığımızı düşünmesin" diyen Kavukcu, "Hocamıza saldırı oldu. Rakibimizin muhabirleri, sanki hocamızın bir suçu varmış gibi algı yaptılar. Dünya basınında Mourinho ile ilgili çok daha farklı haberler çıktı. Kimse hakkımızı yiyemez. Her masada varız. Bir takım var; hiç kırmızı görmemiş, bir takım aleyhine hiç penaltı yok, ilk yarı kaybediyor ikinci yarı kazanıyor. Finansal konum olarak tüm takımlardan öndeyiz. Bunu çekemiyorlar.

DERSİNİ VERDİK!

Okan hoca yalnız değil. Onu kimseye yedirmeyiz. 4. şampiyonluğa da gideceğiz. Rakibimiz diyoruz ama 3 maçın ikisini biz kazandık, biri berabere. 'Mourinho, Mourinho' dediler geldi ülkemize, Okan hoca gerekli dersi verdi" diye konuştu.