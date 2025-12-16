6 numaraya ilk aday Janelt

Sezon başında Hakan Çalhanoğlu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, orta saha takviyesi yapmamıştı. Rotasyonda düşünülen Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan hiç yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, çareyi İlkay Gündoğan'ı 8 numarada değerlendirmekte buldu. Lemina'yı sezonun ikinci yarısında stoperde düşünen Buruk, ara transferde önceliği orta saha takviyesine verdi. 6 numara arayan Galatasaray, İngiltere'de temaslara başladı. Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt, masadaki en ciddi aday konumunda.

YERLİ ALTERNATİF DE ARANIYOR

27 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon 2'si 11'de toplam 13 maçta süre aldı. Janelt'i cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya çalışan sarı- kırmızılılar, orta sahaya yerli alternatif de arıyor. Ocak ayında Berkan Kutlu, sezon sonunda Kaan Ayhan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray cephesi, gurbetçi avına çıktı.



VİTALY JANELT KİMDİR?

YAŞ: 27

DOĞUM YERİ: Hamburg/Almanya

UYRUK: Bosna Hersek/Almanya

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Sol

KONTRAT: Haziran 2026

PIYASA DEĞERİ: 18 milyon Euro



10 MİLYON EURO DOPİNG

SABAH Spor'un geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği ödemelerle ilgili aksama Antalya deplasmanı öncesi giderildi. Sarı-kırmızılı takımın Ekim ayı maaşları cuma günü hesaplara yatırılırken, kulübün kasasından 10 milyon Euro'ya yakın para çıktı. Kasım ayı alacakları da yeni yıla kadar kapatılacak.