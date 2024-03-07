Abdülkerim yok Sanchez şüpheli

G.Saray'da Rize maçı öncesi savunma alarmı... Üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamayan Abdülkerim'in, Çaykur Rizespor deplasmanında da takımda olmayacağı belirtildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Davinson Sanchez'in durumunun bugün yapılacak testler sonucu belli olacağını belirtirken, Mauro İcardi'nin tedavisinin tamamlandığını söyledi.
Sarı-kırmızlılılarda sakatlığı devam eden Serge Aurier'in ise iki hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan iyileşen Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, Galatasaray'ın dün yaptığı antrenmanda takımla çalışmada yer aldı.