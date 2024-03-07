Abdülkerim yok Sanchez şüpheli

G.Saray'da Rize maçı öncesi savunma alarmı... Üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamayan Abdülkerim'in, Çaykur Rizespor deplasmanında daSarı-kırmızlılılarda sakatlığı devam eden Serge Aurier'in ise iki hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyo