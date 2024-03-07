Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Abdülkerim yok Sanchez şüpheli
Giriş Tarihi: 7.3.2024

Abdülkerim yok Sanchez şüpheli

Abdülkerim yok Sanchez şüpheli

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen tecrübeli savunmacı, bu hafta da sarı-kırmızılı takımdaki yerini alamayacak. Davinson’un durumu da belirsizliğini koruyor

G.Saray'da Rize maçı öncesi savunma alarmı... Üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamayan Abdülkerim'in, Çaykur Rizespor deplasmanında da takımda olmayacağı belirtildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Davinson Sanchez'in durumunun bugün yapılacak testler sonucu belli olacağını belirtirken, Mauro İcardi'nin tedavisinin tamamlandığını söyledi. Sarı-kırmızlılılarda sakatlığı devam eden Serge Aurier'in ise iki hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan iyileşen Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, Galatasaray'ın dün yaptığı antrenmanda takımla çalışmada yer aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkerim yok Sanchez şüpheli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA