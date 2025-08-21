Akanji çıkarması!

Savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan G.Saray, Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji için mutlu sona yaklaştı. Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İsviçreli stoper için 15 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar içeren resmi teklifini yaptı. İngiliz devi 17 milyon Euro peşin isterken,
anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Galatasaray'ın, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde M.City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladığı belirtildi. Pep Guardiola, kadroyu küçültmek istediği için yıldız futbolcunun satışına yeşil ışık yaktı.
Wolverhampton ile oynanan sezonun ilk maçında yedek bekleyen Akanji süre almamıştı.