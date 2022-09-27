Aşk tamam sıra futbolda

Wanda Nara ile bir küsüp bir barışan Mauro Icardi izin gününde eşinin gönlünü aldı. Arjantinli çiftin İstanbul'da kalıcı planlamalar yaptığı ortaya çıktı. Otelde yaşamak yerine Bebek'te Boğaz manzaralı eve taşınan İcardi ve Nara, çocuklarının eğitimiyle de yakından ilgilendi. İkisi Mauro İcardi'den 5 çocuğu olanAile hayatını düzene sokan İcardi çifti saha dışında işleri yoluna koyarken, sıra 29 yaşındaki forvetin saha içi performansına geldi.Galatasaray, PSG'den bedelsiz kiraladığı yıldız futbolcunun maaşının büyük kısmını Fransız ekibine ödetiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ücretine 750 bin Euro katkıda bulunduğu İcardi'nin ek masrafları için ise paraya acımıyor.Bu transfere aracılık eden Wanda Nara'ya da 1 milyon Euro komisyon ödendi.