Aslan gibi başladı

Galatasaray'ın gol makinesi Mauro İcardi'nin dönüşü muhteşem oldu. 31 Ağustos'ta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilen Arjantinli forvet, tedavisi için ülkesine gitmişti. Derbi öncesi Türkiye'ye dönen ve F.Bahçe karşısında kulübede bekleyen İcardi, dün de yedek başladı. 90+5'te de sahneye çıkarak fileleri havalandırdı. İcardi maç sonrası,dedi.Derbideki performansıyla büyük alkış Yunus Akgün, PAOK karşısında da mest etti. Sahada basmadık yer bırakmayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Osimhen'in pasıyla ağları havalandırdı. Gaziantep FK zaferinde de (3-1) takımını rahatlatan golü kaydeden oyuncu, bu sezon ikinci kez fileleri bulup futboluyla hocası Okan Buruk'u da mahcup etmedi.yıldızı Osimhen, dün yine klasını konuşturdu. 48'de kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşu, Rahman Baba'ya çarpıp ağlarla buluştu. Nijeryalı, 75'te de Yunus'a asist yaptı. Ligde çıktığı iki maçta da asist yapan Osimhen, "Attığım gol yine 'kendi kalesine atılan' olarak yazıldı. Yakında ben de gol atacağım, hissediyorum" dedi.kan Buruk, Osimhen ile ilgili de şöyle konuştu: "Victor Osimhen'in oynadığı oyun çok önemli.Gol atarsınız ama maçı kaybedersiniz. Net gördüğü anda, en yakındakine pas veriyor.Oyun içerisinde çok mücadele ediyor. Oyuncu ve insan olarak bize çok uydu. Onun, bizde olması çok değerli."Avrupa'daki cezasını tamamlayıp yeniden kulübesine dönen Okan Buruk'u taraftarlar 3-1 kazanılan PAOK maçının ardından ödüllendirdi. Tribünleri uzun süre terk etmeyen sarı-kırmızılılar, ısrarla yumruk şova çağırdıkları tecrübeli çalıştırıcı için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" diye tempo tuttu.