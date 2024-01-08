Aslan gibi takipte!

Attığı vole golü ile Aslan'ı uykudan uyandıran Abdülkerim Bardakcı, takımına da galibiyetin kapısını açtı. 29 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ağları 2 kez havalandırırken 2020-21'de bu yana da ligin zirvesinde. Milli stoper, 2020- 21 sezonu sonrasında toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırırken ligde en çok gol atan savunma oyuncusu durumunda.BARIŞ Alper Yılmaz dün cezalı duruma düştü. 79. dakikada sarı kart gören oyuncu, perşembe günü deplasmanda oynanacak Sivas maçında forma giyemeyecek. Dün kulübede olan Kazımcan Karataş ise 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girip, Sivas maçı için ön hazırlık yaptı.Yeşil-beyazlı takım ile oynadığı 23 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmeyen Aslan, 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Oyuna sonradan giren 3 genç, karşılaşma sonrası tribüne çağrıldı.