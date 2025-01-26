Aslan pençesi Osimhen

MASKELİ SÜVARİ BOŞ GEÇMİYOR

MAÇIN 22. dakikasında kendi kazandırdığı penaltıda topun başına gelen Galatasaray'ın maskeli yıldızı Victor Osimhen, ağları havalandırıp takımını öne geçirdi. Süper Lig'de son 7 maçta 6 kez fileleri sarsan ve toplamda 12 gol, 4 asiste ulaşan Nijeryalı santrfor, penaltı atışlarında 6'da 6 yaparak tam bir usta olduğunu gösterdi. 26 yaşındaki oyuncu gol sevinci esnasında 'ağlama' işareti yaparak Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.



GECENİN ADAMI!

Maçın tek golünü atarak takımını 3 puana taşıyan Osimhen, aynı zamanda sahanın en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok isabetli şut çeken (5) futbolcusu oldu. 7 hava topundan galip çıkan yıldız oyuncu, mücadelesiyle alkış aldı.



GOL ATMAYI SEVİYOR

Bu sezon hücumda başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'deki bütün maçlarda gol atmayı başardı. Sarıkırmızılılar, ligde oynadığı 20 karşılaşmada toplam 53 gol kaydederken, ligin en skorer takımı olarak yer alıyor.



'YABANCI HAKEM DE YABANCI KALIYOR!'

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk hakemlere tepki gösterdi: "Bir ofsayt çizgisi çekildi. Pası veren Barış Alper, golü atan Osimhen. Ancak, ofsayt çizgisi Abdülkerim'den çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Net bir golümüz verilmedi. Geçen hafta Hatay maçında da penaltımız verilmedi. Yine VAR görmedi. 12 hakem yorumcusu da penaltı demişti. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Yabancı hakem de yabancı kalıyor bazen! Önemli olan Türk olup olmadığı değil, hakem olup olmadığı."



SONUNDA KALE KAPANDI

Çok gol atan ancak bir o kadar da yiyen Galatasaray, dün uzun bir aradan sonra bir maçı ağlarını düşürmeden tamamladı. En son deplasmandaki Bodrum FK karşılaşmasında gol yemeyen Okan Buruk'un ekibi, 11 resmi maç aradan sonra bir müsabakayı avlanmadan bitirdi. Sarıkırmızılılar, bu sezon 5. kez bir mücadelede gol yemedi.