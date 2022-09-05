Aslan üç koldan stoper pazarlığında

antrfor transferini Mauro İcardi ile noktalamak üzere olan Galatasaray, rotasını stopere kırdı. Önceliği milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye veren Aslan, Kaan Ayhan için de çaba harcıyor. Kulübü Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanÇağlar'ın, gelecek yıl için İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid'le anlaştığı da öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, diğer hedefi Kaan Ayhan için de kulübü Sassuolo ile görüşmeleri devam ettiriyor.Stoper için İtalyan basınından da bir iddia geldi. Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Leonardo Bonucci'nin, G.Saray'ın listesinde olduğu yazıldı.fakat İtalya'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle yerine oyuncu alınamayacağı için bu transferin zor olduğu iletildi.