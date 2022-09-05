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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Aslan üç koldan stoper pazarlığında

Aslan üç koldan stoper pazarlığında

Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan için şartları zorlayan G.Saray’a İtalya’dan Leonardo Bonucci iddiası geldi

Santrfor transferini Mauro İcardi ile noktalamak üzere olan Galatasaray, rotasını stopere kırdı. Önceliği milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye veren Aslan, Kaan Ayhan için de çaba harcıyor. Kulübü Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çağlar, takımının dün Premier Lig'de oynadığı ve 5-2 kaybettiği Brighton maçının kadrosuna dahil edilmedi. Çağlar'ın, gelecek yıl için İspanyol kulüplerinden Atletico Madrid'le anlaştığı da öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, diğer hedefi Kaan Ayhan için de kulübü Sassuolo ile görüşmeleri devam ettiriyor. 27 yaşındaki oyuncunun G.Saray ile el sıkıştığı ancak İtalyan ekibinin 6 milyon Euro bonserviste direttiği bildirildi. Stoper için İtalyan basınından da bir iddia geldi. Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Leonardo Bonucci'nin, G.Saray'ın listesinde olduğu yazıldı. Bu sezon sadece 102 dakika şans bulabilen Bonucci'nin de ayrılmaya sıcak baktığı fakat İtalya'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle yerine oyuncu alınamayacağı için bu transferin zor olduğu iletildi.

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Aslan üç koldan stoper pazarlığında
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