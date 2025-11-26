Aslan yere serildi

455 gün sonra yenildi

Aslan'ın 455 günlük sahasındaki yenilmezlik serisi de dün sona erdi. G.Saray en son 27 Ağustos 2024'te Young Boys'a 1-0 yenilirken ardından 33 resmi maçı kaybetmedi. 24 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi maçında 24 kez kazanıp 9 beraberlik alan Cimbom, Belçika ekibine boyun eğdi. Aslan, 455 gün sonra evinde yenilgiyi hatırladı.

GÖZ GÖRE GÖRE VERMEDİ

G.Saray cephesi, maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'e ateş püskürdü. 36'da sarı kart gören Promise David, 54'te bu kez Uğurcan Çakır'ın ayağına bilerek bastı. Herkes ikinci sarıdan atılmasını beklerken hakem devam dedi. Ardından 57'de Kanadalı oyuncu, US Gilloise'nin golünü attı. Taraftarlar, sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösterdi.

2.1 MİLYON EURO UÇTU

Sahadan yenilgi ile ayrılan G.Saray, UEFA'nın 2.1 milyon Euro'luk galibiyet primini alamadı.

BELÇİKA KABUSU

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir kez daha Belçika takımlarını yenemedi. Sarı-kırmızılılar, 9. defa Belçika kulübü ile karşı karşıya gelirken 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

BAŞKA BAHARA KALDI

ÜST üste 3 galibiyetle US Gilloise karşısına çıkan Cimbom, kazanıp kupa 1 tarihinde en uzun seriyi elde etmek istiyordu. Ancak gelen kayıpla beraber bu hayal yarıda kaldı.

25 SEZON SONRA KAÇTI

EVİNDE son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanarak US Gilloise karşısına çıkan Cimbom, sahasında en az 3 maçlık galibiyet serisini kaçırdı. En son 2000- 01 sezonunda üst üste 4 maçı alan Cimbom, iç sahada 25 yıllık seriye yine ulaşamadı.