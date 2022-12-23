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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Aslan’a Kabadayı geliyor!

Aslan’a Kabadayı geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih’in ikinci takımında oynayan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için temaslarına başladı

Altyapıda Alman ekolünü uygulayacak Galatasaray gözünü gurbetçi yıldız adaylarına çevirdi. Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Yusuf Kabadayı ile sarı-kırmızılı kulüp ilgilenmeye başladı. Almanya U-19 Milli Takımı'nda da boy gösteren yıldız adayı çok yönlü bir hücum oyuncusu. Forvet ve sol açık oynayabilen 2004 doğumlu genç futbolcunun Bayern'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yusuf Kabadayı'nın mali şartlarını araştıran Galatasaray, kadrosuna kattığı Yusuf Demir gibi bu transfere de geleceğe yatırım gözüyle bakıyor.

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Aslan’a Kabadayı geliyor!
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