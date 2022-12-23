Aslan’a Kabadayı geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih’in ikinci takımında oynayan 18 yaşındaki hücum oyuncusu için temaslarına başladı
Altyapıda Alman ekolünü uygulayacak Galatasaray gözünü gurbetçi yıldız adaylarına çevirdi. BayernMünih'in ikinci takımında forma giyen YusufKabadayı ile sarı-kırmızılı kulüp ilgilenmeyebaşladı. Almanya U-19 Milli Takımı'nda da boy gösteren yıldız adayı çok yönlü bir hücum oyuncusu. Forvet ve sol açık oynayabilen 2004 doğumlu genç futbolcunun Bayern'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yusuf Kabadayı'nın mali şartlarınıaraştıran Galatasaray, kadrosunakattığı Yusuf Demir gibi bu transfere degeleceğe yatırım gözüyle bakıyor.