Aslan’a Mostafa piyangosu

Fransız kulübü, 6 gol, 3 asistle kendini kanıtlayan 24 yaşındaki forvetin 5 milyon 750 bin Euro’luk opsiyonunu ödemeye hazır olduğunu bildirdi
Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed, sergilediği performansla kendisini kanıtlamayı başardı. Hem Ligue 1'de hem de AvrupaLigi'nde sahne alıp 6 gol-3 asistlebeklentileri karşılayan Mısırlıgolcüden memnun olan Fransızekibinin, oyuncuyu kalıcı olarakalmak için hareketegeçtiği öğrenildi. Nantes Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde yazan 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
4 MİLYON DOLARA ALINMIŞTI
Önce kiralanan, daha sonra da Zamalek'ten 4 milyon dolara alınan Mostafa, Galatasaray kariyerine çok iyi başlamış ve oynadığı ilk 6 maçta 7 gol atmıştı. Ancakdaha sonra performansı düşüşegeçen ve eleştirilerin hedefi halinegelen başarılı oyuncu, yeni sezon öncesikiralık olarak Fransa'ya gönderildi. Fransız yetkililerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray Kulübü, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 250 bin Euro'ya kiraladığı Mohamed'den toplamda 6 milyon Euro gelir elde etmiş olacak.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
7 milyon Euro kâr edecek G.Saray, Diagne'yi Karagümrük'e ücretinin bir kısmını ödeyerek gönderdi ve zarar etti. Falcao'yu yolladı, Dursun Özbek yönetimi 3 milyon Euro'luk alacağını ödedi. Mostafa Mohamed, G.Saray yönetimine ısrarla Fransa'da oynamak istediğini dile getirmişti. Bir sene önce tahtası kapalıolduğu için Bordeaux transferi yapamamıştı. G.Saray yönetimi, Mohamed'in gitme talebini kabul etti ama şartlar koydu. 950 binEuro'luk alacağını ödemediğigibi 250 bin Euro'ya kiraladıve 5.75 milyon Euro'luk dazorunlu satın alma maddesiekledi. Eğer Nantes, Mostafa'yı transfer ederse G.Saray, 7 milyon Euro kâr edecek. Ben yönetimin kâr amaçlı uygulamalarını doğru buluyorum.
KUPADA RAKİP OFSPOR
ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray ile 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor bugün Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanantakımın adını kupada son 32'yeyazdıracağı mücadele 21.00'debaşlayacak ve A Spor'dancanlı yayınlanacak.MücadeleyiCihan Aydın yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynama fırsatı bulamayan Mata ve Gomis gibi yıldız isimlere kupada şans verecek. Ofspor karşısında kaleyi Okan koruyacak ve Ross, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mata ve Gomis 11'de olacak.