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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Aslan’a Mostafa piyangosu

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a Mostafa piyangosu

Fransız kulübü, 6 gol, 3 asistle kendini kanıtlayan 24 yaşındaki forvetin 5 milyon 750 bin Euro’luk opsiyonunu ödemeye hazır olduğunu bildirdi

Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed, sergilediği performansla kendisini kanıtlamayı başardı. Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde sahne alıp 6 gol-3 asistle beklentileri karşılayan Mısırlı golcüden memnun olan Fransız ekibinin, oyuncuyu kalıcı olarak almak için harekete geçtiği öğrenildi. Nantes Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde yazan 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

4 MİLYON DOLARA ALINMIŞTI
Önce kiralanan, daha sonra da Zamalek'ten 4 milyon dolara alınan Mostafa, Galatasaray kariyerine çok iyi başlamış ve oynadığı ilk 6 maçta 7 gol atmıştı. Ancak daha sonra performansı düşüşe geçen ve eleştirilerin hedefi haline gelen başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi kiralık olarak Fransa'ya gönderildi. Fransız yetkililerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray Kulübü, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 250 bin Euro'ya kiraladığı Mohamed'den toplamda 6 milyon Euro gelir elde etmiş olacak.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
7 milyon Euro kâr edecek
G.Saray, Diagne'yi Karagümrük'e ücretinin bir kısmını ödeyerek gönderdi ve zarar etti. Falcao'yu yolladı, Dursun Özbek yönetimi 3 milyon Euro'luk alacağını ödedi. Mostafa Mohamed, G.Saray yönetimine ısrarla Fransa'da oynamak istediğini dile getirmişti. Bir sene önce tahtası kapalı olduğu için Bordeaux transferi yapamamıştı. G.Saray yönetimi, Mohamed'in gitme talebini kabul etti ama şartlar koydu. 950 bin Euro'luk alacağını ödemediği gibi 250 bin Euro'ya kiraladı ve 5.75 milyon Euro'luk da zorunlu satın alma maddesi ekledi. Eğer Nantes, Mostafa'yı transfer ederse G.Saray, 7 milyon Euro kâr edecek. Ben yönetimin kâr amaçlı uygulamalarını doğru buluyorum.

KUPADA RAKİP OFSPOR
ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray ile 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor bugün Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın adını kupada son 32'ye yazdıracağı mücadele 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynama fırsatı bulamayan Mata ve Gomis gibi yıldız isimlere kupada şans verecek. Ofspor karşısında kaleyi Okan koruyacak ve Ross, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mata ve Gomis 11'de olacak.

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Aslan’a Mostafa piyangosu
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