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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Aslan’ın %67’si İcardi&Kerem!

Aslan’ın %67’si İcardi&Kerem!

16 resmi mücadelede atılan 33 golün 22’sinde Kerem ve İcardi’nin katkısı var. İkili, skor yükünün yüzde 67’sini omuzladı

Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken; Mauro İcardi golleriyle, Kerem Aktürkoğlu asistleriyle başrolü oynamıştı. Saha içinde aynı dili konuşan bu ikili, bu sezona da damga vurmaya başladı. Lig ve Avrupa'da şu ana kadar 16 resmi maç oynayan Galatasaray'da atılan 33 golün 22'sinde Kerem ve İcardi'nin imzası bulunuyor. Skor yükünün yüzde 67'sini çeken Kerem-İcardi ikilisi, tam 12 müsabakada tabelayı değiştirdi. 12 gol-2 asistle forvette görevini kusursuz yapan İcardi'yi artık 10 numara pozisyonunda oynamaya başlayan Kerem 5 gol-7 asistle tamamlıyor. Arjantinli süperstar, Galatasaray kariyerinde 35 gole ulaşırken, milli futbolcu Kerem'in bu sezon kullandığı 4 korner golle sonuçlandı.

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Aslan’ın %67’si İcardi&Kerem!
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