Aslan’ın kralı yeniden Florya’da

SAKATLIĞIsonrasında ülkesine giden İcardi önce ameliyat oldu, ardından da tedavi süreci başladı. Ancak Arjantinli oyuncunun bu süreçte özel hayatı da sürekli gündemdeydi. Yıldız futbolcu önceki gün yeni kız arkadaşı China Suarez ile İstanbul'a gelirkenTangocu dün de Florya'ya gelerek takım arkadaşları ile kucaklaştı. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti ve ameliyat yerini de gösterdi. İcardi ayrıca "Aslan Kral geri döndü" mesajı da paylaştı.