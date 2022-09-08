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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Aslan’ın son çileği Juan Mata

Aslan’ın son çileği Juan Mata

Galatasaray, en son Manchester United’da boy gösteren ve bonservisi elinde olan İspanyol on numarayı kadrosuna kattı

Forvet, kenar ve stoper transferi yapan Galatasaray, son takviyesini 10 numara pozisyonuna gerçekleştirdi. James Rodriguez'i bekleten sarı-kırmızılı kulübün tercihi Juan Mata oldu. Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki İspanyol yıldıza, yıllık 1.8 milyon Euro maaş verilecek. Ayrıca sözleşmede imza parasının da olacağı öğrenildi. Mata, bu sabah İngiltere'den İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Mata, 2007- 2008'de bedelsiz olarak Valencia'ya transfer oldu. Yıldızını burada parlatan tecrübeli futbolcu, ayrıca İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu performansıyla da 2011-12'de 26 milyon Euro'ya Chelsea'ye gitti.

KUPA KOLEKSİYONERİ
İngiliz ekibiyle hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de FA Cup kazanan oyuncu, 2013-14'te 44 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu. Son iki sezonunda düşüş yaşayan Mata, geçen sezon sadece 11 maçta forma giyebildi. Mata'nın kariyerinde 12 şampiyonluğu var.

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Aslan’ın son çileği Juan Mata
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