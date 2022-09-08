Aslan’ın son çileği Juan Mata

orvet, kenar ve stoper transferi yapan Galatasaray, son takviyesini 10 numara pozisyonuna gerçekleştirdi.sarı-kırmızılı kulübün tercihi Juan Mata oldu. Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki İspanyol yıldıza, yıllıkverilecek. Ayrıca sözleşmede imza parasının da olacağı öğrenildi. Mata, bu sabah İngiltere'den İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Mata, 2007- 2008'de bedelsiz olarak Valencia'ya transfer oldu. Yıldızını burada parlatan tecrübeli futbolcu, ayrıca İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu performansıyla da'ye gitti.İngiliz ekibiyle hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de FA Cup kazanan oyuncu,transfer oldu. Son iki sezonunda düşüş yaşayan Mata, geçen sezon sadece 11 maçta forma giyebildi. Mata'nın kariyerinde 12 şampiyonluğu var.