Aslan’ın yeni jokeri Correa!

İtalyan basınına göre; hem G.Saray hem de F.Bahçe, Inter'den Joaquin Correa'nın peşinde. 29 yaşındaki hücum oyuncusu için iki kulübün de nabız yokladığı ve İtalyan ekibinin de her iki takıma satışı için menajerlere yetki verdiği iddia edildi. 2022-23 sezonu başında Inter'in 30 milyon Euro'ya Lazio'dan transfer ettiği Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi.
Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu takımda düşünmeyen Milano kulübü, yol ayrılığına sıcak bakıyor ve yüksek bonservis talep etmiyor. Forvet, 10 numara ve sol kanat olarak da görev alabilen deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
Roma çok 'Zeki'
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ağ bek transferine odaklanan Galatasaray için Zeki Çelik ismi bir kez daha ortaya atıldı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu.
Roma'nın oyuncuyu 7 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağına vurgu yapılırken, milli sağ bekin sözleşmesinin bitimine 2 yıl olduğunun da altı çizildi.
3 Temmuz'da Florya'dayız!
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.Saray'ın yeni sezon hazırlık programı netleşti. Tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihi 3 Temmuz olarak iletildi. Sarı-kırmızılı takım, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'ya gidecek ve Linz bölgesinde kampa girecek.