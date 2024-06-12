Aslan’ın yeni jokeri Correa!

İtalyan basınına göre; hem G.Saray hem de F.Bahçe, Inter'den Joaquin Correa'nın peşinde. 29 yaşındaki hücum oyuncusu için iki kulübün de nabız yokladığı ve İtalyan ekibinin de her iki takıma satışı için menajerlere yetki verdiği iddia edildi.Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu takımda düşünmeyen Milano kulübü, yol ayrılığına sıcak bakıyor ve yüksek bonservis talep etmiyor.ağ bek transferine odaklanan Galatasaray için Zeki Çelik ismi bir kez daha ortaya atıldı.Roma'nın oyuncuyu 7 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağına vurgu yapılırken, milli sağ bekin sözleşmesinin bitimine 2 yıl olduğunun da altı çizildi..Saray'ın yeni sezon hazırlık programı netleşti. Tatile çıkan oyunculara Florya'daki toplanma tarihi 3 Temmuz olarak iletildi.