‘Başka hakem mi kalmadı sayın MHK!’

Galatasaray'ın eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı 4 buçuk saat sürdü.Kadıköy'deki F.Bahçe derbisine Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki geldi. MHK ve TFF'ye seslenen Özbek,dedi. Geçen sezon yaşananları hatırlatan Özbek,diye ekledi. Özbek geçen sezonun 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-0 yenmesine rağmen müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlana hakkında şunları söylemişti:ÖZBEK son zamanda kulübe yapılan suçlamalar için şunları söyledi: "Eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak, söz veriyorum. Eğer bu suçlamalar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerek. Son bir sponsorluk görüşmesini de askıya aldık."DİVAN Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Sistematik bir saldırı altındayız. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar acemi oyunlara girişiyor. Bunun başında da tercüman bir hoca (Mourinho) var!" dedi. Taner Aşkın ise Erden Timur'u hedef aldı: "Verdiği zararın haddi hesabı yok. Sözünü tutmadan gitti."