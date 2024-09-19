Galatasaray'ın eylül ayı olağan Divan Kurulu toplantısı 4 buçuk saat sürdü. Florya arazisi, karaborsa bilet olayı ve askıya alınan sponsorlukla ilgili üyeler arasında tartışmalar yaşanırken, başkan Dursun Özbek toplantının başında ve sonunda kürsüye çıkıp söz aldı.
Kadıköy'deki F.Bahçe derbisine Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki geldi. MHK ve TFF'ye seslenen Özbek, "Atilla Karaoğlan'dan başka hakem mi kalmadı Sayın MHK? İnadına getirdiniz, F.Bahçe-G.Saray maçına verdiniz! Demek ki TFF yönetiminde hiçbir şey değişmedi''
dedi. Geçen sezon yaşananları hatırlatan Özbek, "Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlatmıştım. Sezonun en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar''
diye ekledi. Özbek geçen sezonun 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-0 yenmesine rağmen müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlana hakkında şunları söylemişti: "Yaklaşık 50 senedir bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Trezeguet, Boey'e dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor, çorabı yırtıldı. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı.''
'CAMİAYA HESAP VERİRLER'
ÖZBEK son zamanda kulübe yapılan suçlamalar için şunları söyledi: "Eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak, söz veriyorum. Eğer bu suçlamalar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerek. Son bir sponsorluk görüşmesini de askıya aldık."
MOURİNHO'YA GÖNDERME
DİVAN Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Sistematik bir saldırı altındayız. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar acemi oyunlara girişiyor. Bunun başında da tercüman bir hoca (Mourinho) var!" dedi. Taner Aşkın ise Erden Timur'u hedef aldı: "Verdiği zararın haddi hesabı yok. Sözünü tutmadan gitti."