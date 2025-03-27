Beşiktaş maçına özel kamp yok!

Kemerburgaz'a taşınan G.Saray, yeni tesisinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Hibrit çimle kaplı iki zeminde idmanını gerçekleştiren sarıkırmızılılarda moraller yerinde. Yönetim Beşiktaş galibiyetine özel prim verme kararı aldı. Galibiyet halinde soyunma odasında rakam belirlenecek. G.Saray'da oyuncular dev maç öncesi kampa alınmayacak. Takımını ekstra strese sokmak istemeyen Okan Buruk, 3 sezondur olduğu gibi derbiye hazırlanıyor.