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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Beşiktaş maçına özel kamp yok!

Beşiktaş maçına özel kamp yok!
FLORYA'DAN Kemerburgaz'a taşınan G.Saray, yeni tesisinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Hibrit çimle kaplı iki zeminde idmanını gerçekleştiren sarıkırmızılılarda moraller yerinde. Yönetim Beşiktaş galibiyetine özel prim verme kararı aldı. Galibiyet halinde soyunma odasında rakam belirlenecek. G.Saray'da oyuncular dev maç öncesi kampa alınmayacak. Takımını ekstra strese sokmak istemeyen Okan Buruk, 3 sezondur olduğu gibi derbiye hazırlanıyor. Yarın son taktik çalışmadan sonra evlerine dağılacak futbolcular, cumartesi öğlen Kemerburgaz'da toplanacak.
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Beşiktaş maçına özel kamp yok!
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