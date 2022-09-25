Bir garip ilişki!

G.Saray'ın sansasyonel transferi Mauro İcardi, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara ile ayrılmıştı. Nara, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi sonlandırdığını açıklarken, dün ikili arasında enteresan diyaloglar yaşandı. İcardi, Wanda Nara ile olan Whatsapp görüşmelerini paylaştı. Wanda'nın "Neredesin" dediği ve 29 yaşındaki forvetin, "Niyesoruyorsun" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Wanda bu kez, " Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye sordu. İcardi ise "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Beni senterk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını iletti.
HEM EVLİ HEM BEKAR
Wanda da "Sen yalancısın. Hem evlisin hem bekar" diye tepki gösterdi. İcardi ise "Biz aynıyız. Ne kadar zehirli birisin" dedi. Wanda cevaben, "Bana nerede olduğunu söylemekistemezsen artık sen bilirsin" diyerek son sözünü söyledi. Tecrübeli futbolcu da Wanda Nara'ya "Seni seviyorum zehirli" yazılı bir paylaşım yaptı
DUBOİS, AANHOLT'U SOLLADI!
VAN Aanholt yerine sol beke geçen ve İstanbulspor karşılaşmasında da bu bölgede ter döken Leo Dubois, yeni görev yerini yadırgamadı. Adana Demir maçında savunmanın solunda oynayacak Dubois, Okan Buruk'un jokeri olacak. Boey sakatlıkya da ceza problemi yaşarsa,Fransız oyuncu asıl yerine(sağ bek) dönecek.