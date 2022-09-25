Bir garip ilişki!

sansasyonel transferi Mauro İcardi, geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara ile ayrılmıştı. Nara, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi sonlandırdığını açıklarken, dün ikili arasında enteresan diyaloglar yaşandı. İcardi, Wanda Nara ile olan Whatsapp görüşmelerini paylaştı. Wanda'nındediği ve 29 yaşındaki forvetin,şeklinde yanıt verdiği görüldü. Wanda bu kez, " Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye sordu. İcardi ise "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim.Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını iletti.Wanda da "Sen yalancısın. Hem evlisin hem bekar" diye tepki gösterdi. İcardi ise "Biz aynıyız. Ne kadar zehirli birisin" dedi. Wanda cevaben,diyerek son sözünü söyledi. Tecrübeli futbolcu da Wanda Nara'yayazılı bir paylaşım yaptıVAN Aanholt yerine sol beke geçen ve İstanbulspor karşılaşmasında da bu bölgede ter döken Leo Dubois, yeni görev yerini yadırgamadı. Adana Demir maçında savunmanın solunda oynayacak Dubois, Okan Buruk'un jokeri olacak.