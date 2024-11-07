Bizim için tek büyük hedef final

Okan Buruk, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:
TOTTENHAM'IN
ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz.
Premier Lig'in en iyilerinden.
GALİP
gelirsek Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk hoca olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak.
BURADA
birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. G.Saray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz.
SABIRLI
ve hızlı oynamalıyız. Erken düşünmeliyiz. Geçişte iyiler ama çok pozisyon veriyorlar.
G.Saray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak.
OKAN BURUK REKOR KIRACAK
G.Saray'ın
sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. Başakşehir ve G.Saray'ın başında Kupa 2'de 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan
51 yaşındaki çalıştırıcı, bugün kazanırsa Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geçecek