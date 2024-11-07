Bizim için tek büyük hedef final

Okan Buruk, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı.ne kadar iyi olduğunu biliyoruz.Premier Lig'in en iyilerinden.gelirsek Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk hoca olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak.birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. G.Saray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz.ve hızlı oynamalıyız. Erken düşünmeliyiz.G.Saray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı.sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. Başakşehir ve G.Saray'ın başında Kupa 2'de51 yaşındaki çalıştırıcı, bugün kazanırsa Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geçecek