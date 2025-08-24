Bonservisimi indirin gideceğim!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu, krize dönüştü... Suudi Arabistan ekibi NEOM'a gitmek isteyen ve hafta boyunca antrenmanlara katılmayan milli futbolcu, dün sabah Kemerburgaz'a geldi. Ancak yine sahaya inmeyen sarı-kırmızılı oyuncu, fitness salonunda bireysel çalışmakla yetindi. Gemileri yakan Barış Alper, tesiste hem teknik direktör Okan Buruk hem de Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile görüşme gerçekleştirdi. Kafası karışan ve Suudilerden aldığı astronomik teklifi (yıllık 10 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme) değerlendirmek isteyen 25 yaşındaki yıldız, 50 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedelinde indirim talep ediyor ancak Galatasaray tarafı buna kesinlikle yanaşmıyor. Önceki gün başkan Dursun Özbek de yaptığı açıklamada Barış'ı satmayacaklarını belirterek, "Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum. Sezon başında planlamamızı yaptık. Hedefimiz mevcut kadroyu korumak" demişti.



KONTRAT UZATMADIK MAAŞI 2 MİLYON EURO

BARIŞ Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaşanan süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. NEOM'dan ilgi olduğunu sarı-kırmızılı yönetimden duyduğunu söyleyen Maldan, Beyaz TV'ye şöyle konuştu: "Biz Temmuz ayında sözleşme yapmadık, sadece Erden Ağabey (Erden Timur) döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon Euro. Belki 2.2 milyon Euro… Yönetimle rakam konuşmadık daha. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi. Bu sürecin uzaması, netleşmemesi Barış'ı moral ve mental olarak düşürdü. Çok duygusal tarafı var Barış'ın. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi, izin istedi. Barış Alper kadro dışı değil. Hafta için Dursun Başkan'la görüşeceğiz inşallah."

KAYSERİ'DE YOK!

SEZONUN ilk iki maçına santrfor olarak çıkan ve 3 gol, 2 asistle muhteşem başlangıç yapan Barış Alper, bugün Kayseri müsabakasında kadroda yer almayacak. Hocası Okan Buruk ile dün bir kez daha görüşen oyuncu, teknik ekibin kararıyla İstanbul'da bırakıldı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da "Barış kadro dışı değil" dedi.