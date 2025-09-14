Bu aşkın tarifi yok!

KAPTAN GEMİYİ KURTARDI!

Galatasaray taraftarının büyük aşkı Mauro İcardi, kalitesini bir kez daha gösterdi. 7 Kasım 2024'te çapraz bağları kopan ve ağustos ayında sahalara dönen Arjantinli yıldız, tam 311 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı ve Osimhen'in yokluğunda golünü attı. Muslera gittikten sonra kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli santrfor, 73. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasını tamamlayarak ağları havalandırdı. Bu sezon 3. golünü kaydeden İcardi, "İstediğimizi aldık ve mutluyuz. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Seviyeyi biliyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Galatasaray için en iyisini istiyoruz" dedi.

ÇALIM USTASI YUNUS!

G.Saray'da 11'in değişilmez ismi Yunus Akgün yine performansıyla alkış topladı. Son düdüğe kadar sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 49 kez topla buluştu. 35 pasının 32'sinde isabet bulan Yunus, 3 şut denemesinde bulunurken 1'inde ağları sarstı. Yıldız futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Ayrıca 5 adam geçme hamlesinin 3'ünde rakibini ekarte ederek takımının bu alandaki en iyi ismiydi.

METİN OKTAY'A SELAM OLSUN!

Suudi ekibi NEOM'a transfer olmak istediği için kulüple yaşadığı kriz son bulan ve 3 hafta sonra yeniden forma giyen Barış Alper Yılmaz, dün asist yaptığı Yunus Akgün ile 'Metin Oktay selamı' verdi.

BURUK BİR MUTLULUK!

İlk 4 hafta Günay Güvenç'in koruduğu Galatasaray kalesi artık Uğurcan Çakır'a emanet. Eyüpspor maçında eldivenleri Günay'dan alan Uğurcan, ısınma hareketleri sırasında sarı-kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle karşılaştı. İlk yarıda iki kritik pas hatası yapan milli file bekçisi, 38 kez topla buluşurken 2 kurtarışa imza attı. Galibiyet sevincinin buruk olduğunu söyleyen Uğurcan, "İki gün önce 12 yaşındaki kuzenim vefat etti.O da bir Galatasaraylıydı ve buraya geldiğim için çok mutluydu. 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik" dedi.

EN GOLCÜ ASLAN!

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada başarılı performanslar sergiledi. Sarı-kırmızılılar, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu alanda da ilk sırada yer aldı. Tek golü ise Ç.Rizespor'dan yedi.

KAYBETMEYİ UNUTTU

RESMİ maçlarda son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra yaptığı karşılaşmaları kazandı. Cimbom, bu süreçte Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 16 müsabakadan galip ayrıldı. Aslan ayrıca ligde deplasmanda çıktığı son 7 karşılaşmada puan kaybetmedi. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de kaybettikten sonra dış sahada 4, bu sezon da 3 olmak üzere 7 müsabakadan da 3 puanla ayrıldı.