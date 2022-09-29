Bu formayı saklayacağım

13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor.Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.Altyapıdaki gençlerden Eren Pa- şahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu," diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi:Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk.vekanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler. Onlar için süreklilik önemli."G.SARAY Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'la birlikte bazı eski oyunculara jübile yapacaklarını söyledi. Transferde winner (kazanan), karakterli ve önceliği para olmayan oyuncuları tercih ettiklerini vurgulayan Timur,sorusuna iseAncak isim vermem yanlış olur" ifadesini kullandı.İLK kez'un duyurduğu Feghouli'nin, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmesinin yankıları sürüyor. Cezayirli oyuncu açtığı dava sonrası, "Kulübü içtenlikle seviyorum. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim.dedi. Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulüpten istediği para toplam 1.6 milyon Euro'yu (28.75 milyon TL) buluyor