Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Bu formayı saklayacağım
Giriş Tarihi: 30.9.2022

Bu formayı saklayacağım

MEHMET ÖZCAN
Bu formayı saklayacağım

Altyapıdaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra İspanyol yıldızın yanına gidip formasını istedi. Tecrübeli futbolcu ise sonraki karşılaşma için söz verd

13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor. İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve Manchester United'da geçiren Mata, İstanbul'a gelir gelmez sarı-kırmızılı kulübün tarihini incelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.

GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI
Altyapıdaki gençlerden Eren Pa- şahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'da giydiğim ilk formam benim için çok değerli. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana hediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.

KEŞKE BİRLİKTE OYNASAYDIK!
JUAN Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk. Kerem ve Yunus kanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler. Onlar için süreklilik önemli."

ARDA'YA JÜBİLE YAPACAĞIZ
G.SARAY Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'la birlikte bazı eski oyunculara jübile yapacaklarını söyledi. Transferde winner (kazanan), karakterli ve önceliği para olmayan oyuncuları tercih ettiklerini vurgulayan Timur, "Alamadığınız oyuncu var mı" sorusuna ise "İki tane oldu, hayal isimlere de gittik. Ancak isim vermem yanlış olur" ifadesini kullandı.

'HAKKIM OLANI İSTEDİM'
İLK kez SABAH Spor'un duyurduğu Feghouli'nin, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmesinin yankıları sürüyor. Cezayirli oyuncu açtığı dava sonrası, "Kulübü içtenlikle seviyorum. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Ancak ben hakkım olanı istedim. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim" dedi. Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulüpten istediği para toplam 1.6 milyon Euro'yu (28.75 milyon TL) buluyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat verdi! "Terörist neredeyse hedefiniz orasıdır"
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu formayı saklayacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA