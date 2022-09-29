Bu formayı saklayacağım

Altyapıdaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra İspanyol yıldızın yanına gidip formasını istedi. Tecrübeli futbolcu ise sonraki karşılaşma için söz verd
13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor. İspanyaile Avrupa ve Dünya şampiyonluklarıyaşayan, kariyerini uzun yıllarChelsea ve Manchester United'dageçiren Mata, İstanbul'agelir gelmez sarı-kırmızılıkulübün tarihiniincelemeye başladı. Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.
GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI
Altyapıdaki gençlerden Eren Pa- şahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'dagiydiğim ilk formam benim için çokdeğerli. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım.Adana Demirspormaçındaki formamı sanahediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.
KEŞKE BİRLİKTE OYNASAYDIK! JUAN Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Kariyerimin bu bölümündeGalatasaray gibi büyük bir kulüpteoynamaya ihtiyacım vardı. Buraya şampiyonluk için geldim. Okan Buruk çok büyük bir insan. Bizimle yaptığı antrenmanlarda kalitesini gösteriyor. Birlikte oynayabilsek şanslı olurduk. Kerem ve Yunus kanatlarda bize çok yardımcı olacak isimler. Onlar için süreklilik önemli."
ARDA'YA JÜBİLE YAPACAĞIZ
G.SARAY Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'la birlikte bazı eski oyunculara jübile yapacaklarını söyledi. Transferde winner (kazanan), karakterli ve önceliği para olmayan oyuncuları tercih ettiklerini vurgulayan Timur, "Alamadığınız oyuncu var mı" sorusuna ise "İki tane oldu, hayal isimlere de gittik. Ancak isim vermem yanlış olur" ifadesini kullandı.
'HAKKIM OLANI İSTEDİM'
İLK kez SABAH Spor'un duyurduğu Feghouli'nin, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmesinin yankıları sürüyor. Cezayirli oyuncu açtığı dava sonrası, "Kulübü içtenlikle seviyorum. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Ancak ben hakkımolanı istedim. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim" dedi. Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulüpten istediği para toplam 1.6 milyon Euro'yu (28.75 milyon TL) buluyor